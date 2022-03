Genauer abschätzen, was der größtmögliche Regen anrichtet

Auch wenn die Verkehrswege durch die Fluten unterbrochen sind, muss die Grundversorgung in den betroffenen Ortschaften gesichert sein. Ein interdisziplinär erarbeitetes Vorsorgemodell eines österreichisch-schweizerischen Forschungsteams zeigt Anforderungen und Auswege.

Juli 1954, August 2002, Juni 2013. Regenfälle und Überschwemmungen versetzten in diesen Zeiten Österreichs Zivilschutzorganisationen und Landesbehörden für Tage und Wochen in Alarmstimmung. In den Annalen wird von Jahrhundert-Hochwässern geschrieben. Beschauliche Bäche werden zu reißenden Flüssen, der Pegelstand großer Ströme erreicht Rekordhöhen. Als vor 20 Jahren in Niederösterreich der Kamp die Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann, sind im Unterlauf des zuvor beschaulichen Waldviertler Flusses die Ortschaften Zöbing, Hadersdorf, Gedersdorf und Grafenwörth von der Umwelt abgeschnitten. Die Straßen in dieser Region sind überflutet und nicht mehr passierbar.



Im Falle lokaler Überschwemmungen und der Abtrennung ganzer Ortschaften von der Außenwelt sollte ein spezieller Notfallplan bereitstehen. Gefragt ist ein Konzept, das die Versorgung und medizinische Betreuung der Bewohner sicherstellt. In einem von den Universitäten Innsbruck und Bern verfolgten Forschungsprojekt wurde nun ein Modell simuliert, das die Folgen einer Überflutung auf die Verkehrsinfrastruktur sichtbar macht – und Auswege aufzeigt.



Die bisherigen Vorsorgemodelle hätten kaum Aussagen über tatsächliche Einschränkungen der Mobilität durch überschwemmte Straßen erlaubt, sagt Margreth Keiler von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Uni Innsbruck. Die Geografin hat schon 2011 die Gruppe Geomorphologie, Naturgefahren- und Risikoforschung am Geographischen Institut der Universität Bern übernommen und war am dort eingerichteten Mobiliar-Lab beteiligt. In dieser Zeit begann bereits die Arbeit an einem Modell für Katastropheneinsätze.

Überflutungen wie in der Realität

Jetzt liegt ein erstes Modell für das Berner Oberland vor. Bisher, so Keiler, gebe es nur theoretische Entwürfe für die Modellierung der Unterbrechung von Straßen während Hochwasserereignissen, die aber kaum Aussagen über tatsächliche Einschränkungen der Mobilität durch überschwemmte Straßen enthalten. Ab einer Wasserhöhe von 30 cm über dem Straßenniveau würden die Autos „schwimmen“, die Verbindung zu einer bedrohten Ortschaft ist dann unterbrochen.



Die Grundfrage lautet, welches Ausmaß ein physikalisch größtmöglicher Regen haben kann. Darauf aufbauend werden in dem interdisziplinären Forschungsprojekt die geografischen Verhältnisse, die Flussläufe, Witterungsbedingungen und Siedlungsgeografie samt den dort befindlichen Versorgungseinrichtungen zusammengeführt. Dann erst wird möglichst realitätsnah simuliert, welche Folgen Überflutungen auf die Verkehrsinfrastruktur und die Grundversorgung haben. Wenn beispielsweise ein Staubecken vorhanden ist, werde auch die Möglichkeit eines Dammbruchs beachtet. „In dem Fall können die Wassermassen abseits des Flussbettes einen neuen Verlauf nehmen“, so Keiler. Der Berner Entwurf wird jetzt noch weiter ergänzt. „Zur Lage von Spitälern, Arztpraxen, und Supermärkten hatten wir Daten, zu Strom, Abwasser- und Wassernetzen waren Daten nicht zentral verfügbar.“



2021 wechselte Margreth Keiler nach Innsbruck, sie ist seit dem Vorjahr Direktorin des ÖAW-Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung. Neben der Uni Bern sind nun auch die ÖAW, die Uni Innsbruck und die Boku Wien an dem Forschungsprojekt beteiligt. Natürlich wären derartige Modelle für Österreich ebenso vorteilhaft, sagt Keiler, etwa für bestimmte Alpentäler oder für Regionen am Zusammenfluss zweier Flüsse wie etwa Donau und Kamp. Adressaten und damit auch künftige Netzwerkpartner seien die Behörden, das wären die Straßenverwaltung, die Wildbach- und Lawinenverbauung, die Wasserbehörden und der Katastrophenschutz. Dazu kommen die Feuerwehren und vor allem die Anliegergemeinden, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der betroffenen Ortschaften.



Und natürlich geht es auch um die Beseitigung bestehender Umweltsünden. Hier handelt es sich um eingeengte Flüsse, Ufer-nahe Bauten und versiegelte Flächen, die durch Verbauung oder durch den Einsatz tonnenschwerer landwirtschaftlicher Geräte entstehen. Da müsse erst noch ein Umdenken einsetzen.