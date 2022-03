Soko Ibiza ermittelt nicht mehr für die WKStA

Ermittlungsdaten zusenden – und dann löschen: Das fordert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) von der Soko. Man traue den Ermittlern im Innenressort nicht.

Am vergangenen Mittwoch fasste Ilse-Maria Vrabl-Sanda einen Beschluss. Die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte schon oft mündlich kritisiert, dass die sogenannte Soko Ibiza die Ermittlungsarbeit der Staatsanwälte behindere. An diesem Tag, dem 16. März, hielt Vrabl-Sanda ihren Unmut aber auch auf Papier fest. Und sie setzte einen drastischen Schritt. In einem Schreiben entzog sie der Soko sämtliche Ermittlungsaufträge, „da eine weitere zweckmäßige Zusammenarbeit im Sinne der effizienten Strafrechtspflege nicht in Betracht kommt, sondern derzeit vielmehr eine straf- und dienstrechtliche Aufarbeitung unerlässlich scheint“. Der „Kurier“ zitierte am Freitag aus dem Schreiben.

Der Grund: Die WKStA sieht immer mehr Anzeichen dafür, dass ihre Ermittlungen gegen ehemalige Spitzenpolitiker und hohe Beamte erschwert werden sollten und sollen. Und zwar hauptsächlich von Christian Pilnacek, mittlerweile suspendierter Sektionschef im Justizressort. Von dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs – dem mittlerweile die Aufsicht über die Ibiza-Ermittlungen der WKStA entzogen wurde. Und von Andreas Holzer, früherer Leiter der Sonderkommission (Soko) Ibiza und jetzt Chef der Bundeskriminalamtes.

Vrabl-Sanda schreibt an die neue Spitze der Soko von einem „massiven Vertrauensverlust“ wegen mehrerer Vorfälle. Und von einer „systematischen Torpedierung des Ermittlungsverfahren“ sowie Versuchen, „die zuständigen Oberstaatsanwält*innen durch die unrichtigen Unterstellungen dienstrechtlich oder auch strafrechtlich relevanter Handlungen persönlich zu diffamieren“. Aufgrund bekannt gewordener Chats müsse man davon ausgehen, dass sie von Pilnacek und Fuchs „initiiert oder veranlasst wurden“.

Zwei Aufträge nach Ibiza

Die Soko muss nun alle sichergestellten Daten der WKStA übermitteln – und Kopien löschen. Die Staatsanwaltschaft kann übrigens autonom entscheiden, welche Ermittlungsschritte sie selbst setzt und welche sie auslagert. Umgekehrt kann sie die Zuständigkeiten auch sofort entziehen.

Zur Erinnerung: Zwei Staatsanwaltschaften sind mit der Aufarbeitung des Ibiza-Videos beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft, wie das Video entstanden ist. Die WKStA sollte ursprünglich der Frage nachgehen, ob das Gesagte auf dem Video umgesetzt wurde. Daraus entstand ein dichtes Netz aus Ermittlungssträngen: Unter anderem zu Postenbesetzungen bei den Casinos, zum Steuernachlass für Siegfried Wolf, zu Umfragen im Finanzressort. Die Soko Ibiza wurde im Bundeskriminalamt zusammengestellt, um beiden Staatsanwaltschaften zuzuarbeiten. Sie „bietet für uns eine Möglichkeit, Unverhältnismäßiges (der WKStA, Anm.) in den Ermittlungen zu verhindern“, schrieb Pilnacek damals an Fuchs laut „Falter“.

Die StA Wien bleibt weiter bei der Konstellation. Doch die WKStA berichtete von Beginn an über eine schwierige Zusammenarbeit mit der Soko – und auch mit der OStA, die zu Beginn ja die Aufsicht über das WKStA-Verfahren hatte.

Befangenheit von Ermittlern?

Die WKStA vermutete auch bald, dass Ermittler der Soko befangen sein könnten. Ein Mitarbeiter hatte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach seinem Rücktritt ein aufmunterndes SMS geschickt und auf Gemeindeebene für die ÖVP kandidiert. Erst später wurden Chats publik, die Pilnacek und Fuchs damals austauschten. Als die Befangenheitsvorwürfe bekannt wurden, schrieb Pilnacek: „Ich stelle mir eine Observation vor.“ Die Kommunikation eines WKStA-Staatsanwaltes sollte offenbar beobachtet werden. Selbst als mehr dafür sprach, dass das Leak an die Medien aus einer anderen Stelle kam, wollte Pilnacek die WKStA durchleuchten lassen – von der (nicht dafür zuständigen) Soko.

Und nun? Justiz- und Innenministerium teilten mit: „Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Justiz- und Sicherheitsbehörden ist ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Demokratie.“ Man werde diese Verantwortung bestmöglich erfüllen.

>> Artikel im „Kurier"

[SCHJ0]