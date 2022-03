China treibt im Ukraine-Krieg ein doppeltes Spiel

Die Führung in Peking hält sich alle Türen offen. Sollte Russland auf die Verliererstraße geraten, ist die Freundschaft mit Putin vorbei.

Peking. Es mag eine Binsenweisheit sein, doch im Fall Chinas ist sie doppelt wahr: Man muss das Land an seinen Taten messen, die Worte der Staatsführung hingegen lassen sich getrost als rhetorische Nebelgranaten abtun. Erst am Montag hatte Fan Xianrong, Pekings Botschafter in Kiew, versichert, dass man der ukrainischen Bevölkerung freundlich gesinnt sei, das Land nie angreifen werde und eine „Kraft des Guten“ sei. Doch nur zwei Tage später, als der Internationale Gerichtshof in Den Haag Russland zum Ende des Kriegs aufforderte, stimmte die chinesische Richterin Xue Hanqin dagegen.



Auch mehr als drei Wochen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist Chinas Position keineswegs in Stein gemeißelt. Im Gegenteil: Die Haltung des Staatschefs, Xi Jinping, scheint sich nahezu tagesaktuell an die Gegebenheiten anzupassen. Trotz der Nähe zu Russland möchte er sich stets ein Hintertürchen offenhalten.