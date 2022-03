Wir bleiben: Nachrichten aus Charkiw

Die Übersetzerin Anna Kolomiitseva berichtet wöchentlich aus der umkämpften Stadt.

In der Nacht. Wir werden aus dem Schlaf gerissen. Sekunden später stehen wir am Fenster, wir sehen am Horizont rote Flammen blitzen. Es donnert. Wir kriechen zurück ins Bett. Plötzlich wird es wieder still. Wir greifen nach unseren Smartphones. Erste Nachricht: „Bei uns hat es geknallt. Bei euch auch?“, schreibt eine Kollegin, die am anderen Stadtrand wohnt. Ich lese weiter: „Saltivka: Explosionen“, „Zentrum: Explosionen“. „Botanischer Garten: Explosionen“. Sollte sich die größte russischsprachige Stadt der Ukraine der russischen Armee ergeben? Niemals. Es könnte sein, dass ausgerechnet Charkiw deswegen so viel abkriegt, weil es als russischsprachige Metropole dermaßen hartnäckig ukrainisch bleiben will.

Ich finde auf Youtube eine Ansprache Putins. Der kahle Mann mit dem glänzende Gesicht sitzt an einem genauso glatten und glänzenden Tisch und erklärt etwas. Seine Rede wird von der Werbung für Hustensaft unterbrochen.