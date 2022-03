Niederösterreich und die Wiener Grenzüberschreitung

Eine Straßenbahnlinie von Wien nach Schwechat kommt als Pilotprojekt zur Verbesserung der öffentlichen Anbindung beider Länder.

Wien/Schwechat. Seit längerer Zeit wird überlegt, grenzüberschreitende Straßenbahnverbindungen von Wien nach Niederösterreich zu realisieren. Am Freitag gaben Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) den Startschuss dazu.

Sie stellten die neue Straßenbahnlinie 72 vor, die ab 2025 zwischen Simmering und Schwechat unterwegs sein soll. Die Planungen sind bereits abgeschlossen, wurde am Freitag betont. Die Streckenlänge der neuen Linie beträgt 6,4 Kilometer. Dafür müssen (zum bestehenden Netz) 2,75 Kilometer neu errichtet werden, 1,75 Kilometer der neuen Trasse befinden sich auf niederösterreichischem Boden. Endstation der Linie 72 wird der Europaplatz in Schwechat sein.

Park-and-ride wird ausgebaut

Geplant ist eine Finanzierung ähnlich wie bei der Badner Bahn, wie Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärte. Dies würde bedeuten, dass sowohl die beiden Bundesländer als auch der Bund Teile der Kosten für die Infrastruktur bzw. des Betriebs der grenzüberschreitenden Linie übernehmen. Laut Sima ist die Streckenführung jedenfalls prinzipiell fixiert. Die neue Straßenbahnlinie wird von der U3-Station Simmering über Kaiserebersdorf nach Schwechat geführt.

Im Einzugsgebiet würden bis zu 20.000 potenzielle Kunden leben, wurde betont. Die Inbetriebnahme könne im Idealfall 2025 erfolgen, hieß es. Geplant wird die neue Strecke als Verbindung mit eigenem Gleiskörper, um zu verhindern, dass die Straßenbahn im Stau steht. Eine mögliche Verlängerung der neuen Linie 72 bis Rannersdorf wird aktuell ebenso geprüft.

Ludwig und Mikl-Leitner präsentierten auch eine Einigung in Sachen Park-and-ride-Anlagen. Konkret werden insgesamt rund 1400 weitere Stellplätze im Umland gemeinsam finanziert. Sie sollen bis 2023 entstehen. Nötig wurde der Ausbau nicht zuletzt deswegen, weil Pendler aus dem Umland in Wien ihr Fahrzeug nach Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung nicht mehr unbegrenzt in Teilen von Wien abstellen können.

Laut Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) macht sich das bereits bemerkbar: Die Fahrgastzahlen auf den Verbindungen von und nach Wien sind laut Schleritzko um fünf bis zehn Prozent gestiegen. Landeshauptfrau Mikl-Leitner verwies darauf, dass Wien und Niederösterreich ein Wirtschafts- und ein Lebensraum seien. Keine andere Region sei so eng verbunden, darum sei auch eine Kooperation in Mobilitätsfragen wichtig. Bürgermeister Ludwig hob hervor, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein wichtiges Element des Klimaschutzprogramms sei.

Der Bund sieht das Projekt wohlwollend. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach von einem richtigen Weg. Wiens grüner Mobilitätssprecher, Kilian Stark, freut sich: „Endlich wurde die Schallmauer der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich durchbrochen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2022)