Klimt war immer schon immersiv

Jetzt kommt Klimt als Multimedia-Erlebnis nach Wien. Hat Potenzial.

Van Gogh als interaktive Ganzkörperdusche in der Metastadt war nur der Vorbote, jetzt wagt dieselbe Entertainment-Firma sich mit Gustav Klimt nach Wien. Am Freitag wurde das „Multimedia-Spektakel“, das bereits in Barcelona, Brüssel etc. zu sehen war, in der Marxhalle angekündigt. Ab 22. April kann man hier, übrigens wortgleich wie bei Van Gogh, „Hochspannendes“ über Klimts Leben erfahren, während man durch Wände und Böden überflutende Projektionen seiner Werke spaziert, die dadurch „unvergessen“ werden sollen.

Das zumindest ist ein Witz. Klimts Werke sind unvergessen. Aber blendet man das Marketingsprech aus. Aber verzichtet man auf ein Pendant zu den billigen Plastiksonnenblumen wie bei Van Gogh. Dann muss man sagen, dass eine immersive Show bei wenigen anderen Künstlern als bei Klimt Sinn macht. Schließlich wollten er und seine Jugendstil-Kollegen nie weniger als unser ganzes Leben. Es als Gesamtkunstwerk mit Schönheit höchster Qualität durchdringen. Ohne elitistischen Anspruch. Davon kann beim „Klimt-Spektakel“ zwar keine Rede sein, der Spaß kostet ab 20 Euro, also etwa fünf Euro mehr als der Eintritt für einen Erwachsenen zu den Originalen im Belvedere, wo Kinder noch dazu gratis mitdürfen. Wer also das eine nicht lassen kann, sollte zumindest auch das andere tun. Wenn das Belvedere klug ist, richtet es ein Shuttle ein.

E-Mails an: almuth.spiegler@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2022)