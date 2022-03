Singen mit Rückenweh

Schauen Sie noch „Starmania“, oder gehen Sie freitagabends schon wieder fort? Ich hänge mit dem Kind noch ein paar Wochen in der Castingshow-Schleife fest. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das eh ganz amüsant, zudem bin ich ja doch schon zwei, drei Jahre nicht mehr in dem Alter, in dem man unbedingt an jedem Wochenende bis in die Morgenstunden durchtanzen muss.

Wie ich dank der „Starmania“-Abende feststellen durfte, kennt das Kind (woher eigentlich?) viele aktuelle Songs viel besser als ich und kann Titel und Interpret/in eindeutig zuordnen. (Im Zweifel rate ich immer Taylor Swift, was nicht immer stimmt. Manchmal ist es auch Miley Cyrus. Oder Billie Eilish). Das Kind hat mittlerweile auch einen eigenen Musikgeschmack entwickelt und hört nicht mehr nur das, was es von zu Hause kennt. Wobei es mich enorm freut, dass auf seiner Spotify-Playlist auch meine Favoriten (wenn auch eher weiter unten) vorkommen. Queen zum Beispiel. Meine große Queen-Begeisterung, die seit ca. 1990 besteht, als wir im Musikunterricht „We Are the Champions“ einstudiert haben, teilt das Kind nämlich auch. Nicht allen Musikfreuden aus meiner Kindheit bin ich glücklicherweise so treu geblieben, meine Boyband-Sünde New Kids on the Block etwa lasse ich lieber unter den Tisch fallen.

In der „Starmania“-Jury sitzt übrigens auch der Wiener Sänger Josh..(der hat einen Punkt hinter dem Namen, also Josh., daher sieht das hier so seltsam aus). Dem verdanken wir, wie ich finde, eine der genialsten Liedzeilen der Musikgeschichte. Sein Song „Wo bist du?“ geht nämlich mit dem Satz „Ich hab nie wirklich viel gehabt außer Rückenweh“ los, und wenn Sie dabei schmunzeln müssen, verrät das, denke ich, dass Sie auch schon in dem Alter sind, in dem man Rückenschmerzen nicht nur dem Namen nach kennt. (Das Kind versteht gar nicht, wieso Erwachsene bei der Zeile lachen müssen.) Apropos alt: Das Kind und ich sind zwar mehr im Team Beatles, aber es ist in unsicheren Zeiten wie diesen doch schön zu lesen, dass die Rolling Stones wieder verlässlich auf Tournee gehen, finden Sie nicht auch? In diesem Sinne: Time Is on Our Side.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2022)