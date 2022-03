Österreich, Nummer acht in Europa

10,4 Punkte ergatterten Österreichs Fußballklubs in dieser Uefa-Saison, die Bundesliga feiert Rekord und neue Höhen. Das hilft auch der Fünfjahreswertung.

Wien. Mit dem Ausscheiden des Lask ist die Europacupsaison für Österreichs Fußballklubs vorbei. Die Linzer verabschiedeten sich immerhin ehrenvoll, gewannen in der Conference League gegen Slavia Prag mit 4:3 und sammelten damit wichtige Punkte für die Fünfjahreswertung der Fußballunion Uefa. Damit wurde der neue Allzeit-Rekordwert auf 10,4 Zähler geschraubt, die alle Bundesligisten zusammen in diesem Ranking ergattert haben. Die bisherige Bestmarke war ab der Saison 2017/18, in der Salzburg im Europa-League-Halbfinale gescheitert war, bei 9,75 Punkten gelegen.

Dem Meister ist damit der Fixplatz in der Champions League fix, der Vizemeister spielt CL-Qualifikation, es gibt Qualifikationsstartplätze in Europa- wie Conference League, dem Cupsieger winkt ein fixes Ticket, kaum verwunderlich, dass Ligachef Christian Ebenbauer zufrieden bilanzierte. „Wir blicken auf eine historische Europacupsaison zurück!“ Salzburg habe mit der erstmaligen Teilnahme am Achtelfinale der Champions League beeindruckt, Rapid als Umsteiger von der Europa League ins Sechzehntelfinale der Conference League (Aus gegen Vitesse Arnheim) ebenfalls europäisch überwintert und wenigstens daheim gewonnen, dazu kam Lask als Gruppensieger in die K.-o.-Phase. Drei Klubs, die „überwintert“ hatten, gab es zuletzt 1984.

Die „Bullen“ sorgten für die meisten Punkte und somit dafür, dass Österreich als Achter der Uefa-Wertung so gut dasteht wie zuletzt 1987. „Damit stehen nur noch die großen Nationen des europäischen Fußballs vor uns“, so Ebenbauer. Letzten Endes sei das ein Gütesiegel für die Bundesliga. Das Niveau sei gestiegen, das Spiel besser geworden. Aber alles ist weiterhin ausbaufähig.

