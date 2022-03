Die Phönizier sind schuld an allem

Buchstaben, Zahlen und auch das Christentum kamen aus dem Orient.

Die Phönizier sind schuld. Ihnen haben wir zu verdanken, dass wir Europäer sind. Mit dieser simplen Tatsache eröffnet Bernhard Braun sein faszinierendes Werk, das darlegt, dass Europa einen Migrationshintergrund hat. Auf der Landbrücke zwischen Ägypten und Mesopotamien angesiedelt, waren die Phönizier mit den ägyptischen Hieroglyphen und der mesopotamischen Keilschrift vertraut (die schon um 3300 v. Chr. erfunden wurde).

Und weil die Phönizier auch kühne Seefahrer waren, verbreitete sich ihr Wissen rasch im ganzen Mittelmeerraum. Zwischen 2000 und 1500 vor unserer Zeitrechnung dürften aus den ägyptischen Schriftzeichen die ersten Buchstaben gebildet worden sein, wahrscheinlich in Byblios. Und um 800 fügten die Griechen Vokale ein. Heute noch lesen wir die griechischen Buchstaben als Bilder: Alpha verweist auf das altsemitische Wort für Ochse (alf) und leitet sich vom umgekehrten gehörnten Rinderkopf ab; im Gamma kann man einen Kamelhöcker erkennen (gamel/Kamel), im Mü steckt die Wellenlinie des Wassers, im Nü die Bewegung der Schlange . . .

So unterhaltsam kann der Blick in die frühe Geschichte sein. Bernhard Braun paraphrasiert Friedrich von Schillers Ballade von Polykrates, dem Tyrannen von Samos, weltberühmt und (hoffentlich) allen Gymnasiasten noch bestens bekannt. Der war von Beruf Pirat und brachte Samos Ende des 6. Jahrhunderts zu kultureller Hochblüte. Am längsten hielt sich Dionysius, der Tyrann von Syrakus, auf Sizilien – ohne „Dolch im Gewande“. Oft waren diese Herrscher bedeutende Bauherren, erst viel später kippte der Begriff ins Negative.

Leichtfüßig schreiten wir in der Weltgeschichte voran, zusammen mit Alexander dem Großen, erleben den raschen Zerfall seines kurzlebigen Reichs und verfolgen staunend den Beginn des Hellenismus. Der Autor: „Auch wenn man als erste globale Kultur – immer bezogen auf die damalige mediterrane Welt – die bronzezeitliche Kultur ansehen mag, kam die erste echte Globalisierung mit der Welt des Hellenismus, die vom Indus bis Gibraltar reichte.“ Das war also die Zeitspanne vom Regierungsantritt Alexanders 336 v. Chr. bis zur Eroberung Ägyptens durch die Römer im Jahr 30 v. Chr. Der Hellenismus war zweifellos ein erfolgreiches Unternehmen. Er bot den Rahmen für einen offenen multikulturellen Austausch, aus dem Europa emporwuchs. Ein Beispiel dafür ist die Entstehung des Christentums, die ohne die transportierten theologischen und künstlerischen Ideen kaum denkbar gewesen wäre. Es war eine „urbane Weltzivilisation“, wie schon Alexander Demant beschrieb.

Arabische statt römischer Ziffern

Wer handeln will, braucht eine effiziente Art des Rechnens. Dafür waren die alten lateinischen Zahlzeichen nicht geeignet. Im Orient hatte man schon längst die indisch-arabischen Ziffern in Verwendung, um 970 soll sie Gerbert von Aurillac von der islamischen Universität in Sevilla nach Europa gebracht haben, hatte aber immer seinen Abakus dabei, also jenen uralten Rechenapparat, den wahrscheinlich schon die Sumerer benutzten.

Wer sich mit unserer abendländischen Kultur beschäftigen will, der hat mit Bernhard Braun einen gleichermaßen kompetenten wie humorvollen Begleiter an der Seite. Man freut sich von Kapitel zu Kapitel mehr.

