Wenn die Lüge zur Pflicht wird

Hauptbild • Charkiw vor dem Bombardement. Der Bürgermeister rief auf Russisch zur Verteidigung der Stadt auf. • [ Foto: Stefan Volk/Picturedesk]

Lange wurden die Konflikte in der Ukraine so erklärt: Dort sprächen die einen Ukrainisch und wären Ukrainer, die anderen Russisch und wären Russen, die einen wollten lieber in einem Staat aus lauter Ukrainern leben, die anderen lieber mit ihrem vorgeblichen Mutterland vereint werden. Doch das ist zu simpel.

Was sind das für Zeiten, in denen es nicht möglich ist, eine Dankesrede auch nur zwei Wochen im Voraus zu verfassen! Kaum hat man sie schriftlich mit gebührendem Ernst und angemessener Freude verfertigt, wäre es schon ruchlos, sie vorzutragen, hieße es doch zu schweigen über so vieles, das seither geschehen ist. Und kein Prophet, auch keiner, der auf den heutigen Namen Experte hört, hat vor einigen Wochen vorausgesehen, was sich doch, wie wir heute einräumen, seit Jahren angekündigt hat.

Als ich mich Ende Jänner hinsetzte, um die Rede zu schreiben, die ich am 16. März in Leipzig halten wollte, ging ich im Glück eines Preisträgers ans Werk, der davon berichten darf, warum er gerade jene Bücher geschrieben hat, für die er an diesem Tag ausgezeichnet wird. Ich erzählte von der frühen, mir selbst rätselhaften Leidenschaft, die den Zwanzigjährigen dazu brachte, aus Zeitungen alle Artikel auszuschneiden und zu archivieren, in denen von den kleinsten Nationalitäten Europas und von den ethnischen, sozialen, sprachlichen Minderheiten unseres Kontinents die Rede war. Und von den Reisen, die ich Jahre später an die Ränder Europas unternahm, um mich bei den Arbëresh in Süditalien, den Aromunen in Mazedonien, den jüdischen Sepharden von Sarajevo, den versprengten deutschen Volksgruppen in Litauen, in der Zips, am Schwarzen Meer, im slowenischen Wald der Gottschee oder den Roma in ihren bulgarischen und slowakischen Ghettos umzusehen.

Beim Verfassen meiner Dankesrede Nummer 1 sind viele Erinnerungsbilder in mir aufgetaucht. Etwa das mächtige Schiff aus Stein, auf das ich, hundert Kilometer von der Küste entfernt, im albanischen Hochland stieß. Es wurde dort als Hotel errichtet, träumte die Familie, die es erbaute, doch von einer glänzenden touristischen Zukunft dieser abgelegenen Provinz. Dass sie das Hotel ausgerechnet in der Form eines Schiffes errichtete, sollte an ihre drei Söhne erinnern, die in den frühen Neunzigerjahren ein überfülltes Schiff bestiegen, um von Vlora nach Brindisi überzusetzen. Sie haben das andere, unser Europa nicht erreicht und sind wie so viele nach ihnen im Mittelmeer ertrunken. Das Geisterschiff, als Hotel nie in Betrieb genommen, wittert als Ruine verlorener Träume dahin, aber als solche wird sie noch lange, da sie aus massivem Beton gebaut wurde, von doppelt gescheiterten Hoffnungen zeugen.