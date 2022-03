Nützt es mir und meinem Clan?

Unser Autor Martin Leidenfrost hat Corinne Vella, die Schwester der 2017 ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia in Valletta getroffen.

Aus der Enge des maltesischen Stadtdschungels trete ich in die weitläufige Hotellobby, in der Corinne Vella Journalisten empfängt. Corinne ist die Schwester der am 16. Oktober 2017 ermordeten Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia. Mit meiner slowakischen Sozialisierung habe ich nur eine Frage: Drei Wochen nach dem Mord am slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak 2018 musste der Premierminister zurücktreten, in Malta dauerte das zwei Jahre. Und während die Slowakei-Wahl von 2020 die Korruptionisten hinwegfegte und der Opposition eine Verfassungsmehrheit bescherte, gewann die maltesische Labour-Party 2017 trotz Panama-Papers-Verstrickung mit dem Endlos-Party-Slogan „The best time“ dazu – und fährt bei der Neuwahl am nächsten Samstag wohl eine noch absolutere Mehrheit ein (58 Prozent). Wieso hat sich, wie Corinne sagt, in Malta strukturell nichts geändert?