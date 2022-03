Nino Haratischwili: Georgien kommt nicht zur Ruhe

Schlägt mit ungebremster Erzählfreude andere Töne an: Nino Haratischwili, geboren 1983 in Tbilissi.

Die georgische Autorin Nino Haratischwili erzählt in ihrem Roman „Das mangelnde Licht“ von der Freundschaft vierer Frauen, die während der Perestroika begann. Eine Emanzipationsgeschichte in einer von Krieg und Krisen gebeutelten Gesellschaft.

Es gibt Freundschaften, die alles überdauern: Kriege, weite geografische Entfernungen, persönliche Veränderungen, Verluste. Sie entstehen oft in der Kindheit, und sie gehören zum Schönsten, Ehrlichsten und Tiefsten im menschlichen Leben. Um solch eine Freundschaft vor dem Hintergrund eines im Chaos versinkenden Landes geht es in Nino Haratischwilis neuem Roman. Haratischwili, eine passionierte Erzählerin, breitet auf langen 830 Seiten ein Panorama aus über den Krieg, die Liebe und die politischen Veränderungen in Georgien nach dem Ende der Sowjetunion. „Das mangelnde Licht“ ist übrigens ein passender Romantitel, denn es scheint so, als ob uns ausgerechnet dann die Klarsicht fehlt, wenn einschneidende Ereignisse wie Anarchie oder Krieg das Geschehen bestimmen.

Haratischwili wurde 1983 in Tbilissi geboren und lebt seit 2003 als Theaterregisseurin in Hamburg. Mit „Das achte Leben (Für Brilka)“ legte sie 2014 ihren bislang beeindruckendsten Roman vor, den die Kritik zu Recht euphorisch aufnahm. Auf kurzweiligen 1300 Seiten erzählt sie die Geschichte einer georgischen Familie über das gesamte 20. Jahrhundert. Nun ist es die Geschichte einer Freundschaft, genauer der Freundschaft zwischen vier Mädchen, die 1987 in Tbilissi beginnt, als sie es wagen, nachts in den Botanischen Garten einzudringen.

Für Keto, die Erzählerin, ist dieser Moment magisch, demonstriert er doch ihren engen Zusammenhalt, so unterschiedlich die vier auch sein mögen: die draufgängerische Dina, die pragmatische Ira, die verträumte Nene und die vorsichtige Keto. Dass diese Verbindung in den kommenden Jahren viel aushalten wird, wissen sie noch nicht – sie genießen das Glück, das „nach unreifen Zwetschgen und nach staubigem Sommerregen, nach Aufregung und Ungewissheit und vielen mit Puderzucker bestäubten Vorahnungen roch“.