Österreichisches Vorbild

Die Ukrainer könnten also eine Neutralität nach österreichischem Vorbild bekommen. Was sie allerdings noch nicht bedacht haben: Sie müssten die Mozartkugel und die Lipizzaner dann noch dazunehmen. Das Ganze gibt es schließlich nur im Package.

Apropos Ukraine: Deren Präsident, Wolodymyr Selenskij, ist ein psychologisch äußerst geschickter Kommunikator: Er erzählt jedem das, was er hören will. Bei seinem Video-Auftritt im britischen Parlament nahm er Anleihe bei Winston-Churchill-Reden, im amerikanischen sprach er über Pearl Harbour und im deutschen über die Mauer. Sollte Wolodymyr Selenskij also auch einmal im österreichischen Nationalrat zugeschaltet sein, was könnte er dann sagen?

„Dann noch die Reblaus, und sie san waach – das wird dieses Mal leider nicht funktionieren, sehr geehrte Abgeordnete“ zum Beispiel. Oder: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube – gewinnen wir gegen Russland, hätten wir die Klunker Ihrer ehemaligen Außenministerin gern wieder zurück.“ Oder: „Wer mit Wladimir Putin Ski fährt, kann nicht ausschließen, dass er eines Tages mit ihm auch Schlitten fährt.“ Oder: „Fühlen Sie sich nicht zu sicher auf Ihrer Insel der Seligen. Eine Halbinsel ist schnell weg.“ (oli)

