Orbáns sanfte Wandlung im Umgang mit Putin

Seit 24. Februar hat Orbán einen schweren Stand. Er muss Entscheidungen der EU und Nato mittragen, was ihm schwerfällt.

Welche Wandlung! Noch Anfang Februar stand Viktor Orbán wie seit zwölf Jahren jährlich neben Wladimir Putin in Moskau. Er hörte zu, als der russische Präsident erklärte, wie wünschenswert es wäre, wenn die sicherheitspolitische Lage in Europa aufgrund des Stands von 1997 neu verhandelt werden könnte. Da Ungarn 1999 der Nato beitrat, hieß dies im Grunde, Ungarn solle wieder zurück in die imperiale Einflusszone Russlands geführt werden.

War da ein Widerspruch von Orbán zu hören? Fehlanzeige. Aber es zeigen sich Parallelen in Putins und Orbáns Politik: Seit Jahren besetzt Orbán alle Schlüsselpositionen des Staats mit ihm hörigen Personen. Die kürzlich mit der Mehrheit seiner Fidesz-Partei gewählte neue Staatpräsidentin, Katalin Novák, posierte noch vor Kurzem mit Ohrhängern mit der Inschrift „OV22“, also „Orbán Viktor 22“?