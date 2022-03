Nun bin ich also auf der Flucht . . .

Erfahrungsbericht eines ukrainischen Mitarbeiters von Ärzte ohne Grenzen seit dem ersten Tag des Kriegsausbruchs.

Als am 24. Februar in Kiew die Dämmerung anbrach, hörte ich Explosionen und Fliegeralarm. Sofort wusste ich, dass mein Leben und das von vielen anderen nie mehr das gleiche sein würde. Der letzte Funken Hoffnung, den viele von uns trotz des drohenden Kriegs gehegt hatten, war erloschen.

Ich bin in einem Kohlegebiet der heutigen Ostukraine aufgewachsen. Wir waren eine große Familie. In unserer Dreizimmerwohnung verbrachten wir viele vergnügte Abende bei Olivensalat und Borschtsch. Nach meinem Sprachstudium in Horliwka habe ich die Ukraine verlassen, um in die USA zu gehen. Doch meiner Familie wegen kehrte ich in meine Heimat zurück.