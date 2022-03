Österreich spielt bei der Eishockey-A-WM

Wie erwartet ersetzen Österreich und Frankreich Belarus und Russland beim WM-Turnier in Finnland. Das A-Team spielt in Tampere.

Österreichs Eishockey-Nationalteam darf nach den Ausschlüssen der Teams aus Russland und Belarus aus allen IIHF-Bewerben aufgrund des Ukraine-Krieges in der zweiten Mai-Hälfte bei der A-WM in Finnland antreten. Österreich und Frankreich sind die beiden Nachrücker-Teams, gab der Weltverband IIHF am Freitag bekannt. Aus sportlicher Sicht war das ÖEHV-Team eigentlich nur für die WM der Division 1A (B-WM) Anfang Mai in Ljubljana qualifiziert.

Die Österreicher ersetzen nun das Team von Belarus und treffen in Tampere in der Gruppenphase auf Gastgeber Finnland, die USA, Tschechien, Schweden, Lettland, Norwegen und Großbritannien. Frankreich bekommt es als Russland-Ersatz in Helsinki mit Kanada, der Slowakei, Dänemark, Kasachstan, der Schweiz, Deutschland und Italien zu tun.

"Es hat sich in den vergangenen Tagen immer mehr verdichtet und auch abgezeichnet, dass wir bei der A-WM spielen werden. Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit, obwohl die Umstände sehr bedauerlich sind", verweist Sportdirektor Herren und Head Coach Roger Bader auf die Ukraine-Krise, Hintergrund der Ausschlüsse von Russland und Belarus.

Die Marschroute für die A-WM ist klar, Roger Bader gibt den Plan vor: "Wir wollen zeigen und beweisen, dass wir in die A-Gruppe gehören."

Abgesehen von der A-WM selbst, haben sich noch weitere Türen für Österreich geöffnet. Nebst den bereits fixierten Testspielen gegen Tschechien, 6. und 8. April, Polen, 14. und 16. April, und Italien, 24. und 25. April, wurde Österreich als Ersatznation für Russland für das Vier-Nationen-Turnier mit Schweden, Finnland und Tschechien in Ostrava, 28. April bis 1. Mai, eingeladen.