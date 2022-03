Kooperation mit Finnland bringt neuen MBA

Das Programm für Manager und Führungskräfte startet im Mai.

Das Salzburger Institut für Management (IfM) hat sich mit der finnischen Top-Universität TSE Turku School of Economics zusammengetan und bietet ab Mai ein neues MBA-Programm für Manager und Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung an. Ziel des „Executive MBA in Visionary Leadership and Futures Thinking“-Lehrgangs ist Kompetenzerweiterung in Leadership, Global Business Excellence und Innovation. Das berufsbegleitende Studium erstreckt sich über eine Dauer von zwei Jahren und wird in englischer Sprache angeboten. Es ist in fünf Modulen aufgebaut, die in Präsenz, hybrid oder online absolviert werden – darunter „Global Strategic Management“, „Visionary Leadership Module“, „Exploring Business Excellence“, „Innovative Business Creation“ und „Leading Toward the Future“.



Das Programm will Wissen besonders praxisbezogen vermitteln: In einer Portfolio-Arbeit werden die Teilnehmer fortlaufend an einem Thema aus dem eigenen Umfeld und ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten, gemeinsam mit einem Mentor. Präsenzphasen in Finnland sind im Ausmaß von insgesamt 20 Tagen vorgesehen. Die Kosten für das MBA-Programm belaufen sich auf 32.000 Euro. Um für das Studium zugelassen zu werden, ist ein akademischer Abschluss nicht zwingend notwendig, vorausgesetzt, die Bewerber können mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung und Führungskompetenzen nachweisen. Der nächste Starttermin ist der 16. Mai, die Anmeldefrist läuft noch bis 25. April.

Web: www.ifm.ac.at