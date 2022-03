Lernen, die Spielregeln zu verändern

Weibliche Führungskräfte sind nach wie vor unterrepräsentiert.

Einige Programme wollen das ändern und vermitteln Leadership-Kompetenzen gezielt an Frauen.

Es ist ein Bild, das um die Welt ging: Rund dreißig Männer sitzen zum Business-Lunch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz um eine U-förmige Tafel. Nach Frauen sucht man hier vergeblich. Sie kommen an der Führungsspitze der vertretenen Unternehmen nicht vor. Lisa-Marie Fassl von der Frauen fördernden Start-up-Organisation Female Founders ist das ein Dorn im Auge: „Unzählige Studien zeigen, dass gemischte Teams eindeutig bessere Entscheidungen treffen und wirtschaftlich erfolgreicher sind. Jetzt muss auch endlich verstanden werden, dass Diversität kein Nice-to-have ist, sondern sich ganz eindeutig auf den finanziellen Erfolg von Unternehmen auswirkt und damit ein ganz klarer KPI sein muss.“

Begleitung für den Aufstieg

Um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, hat Fassl mit ihrem Team den Leadership-Accelerator „Lead F“ entwickelt. In einem dreimonatigen Onlineprogramm auf Englisch bekommen die Teilnehmerinnen zahlreiche Skills vermittelt, die ihnen dabei helfen sollen, einen eigenständigen und selbstsicheren Führungsstil zu entwickeln, erklärt Fassl: „Wir sind fest davon überzeugt, dass es eine neue Form von Leadership braucht, weil sonst die Herausforderungen unserer Zeit nicht zu meistern sind. In unseren wöchentlichen Sessions bereiten wir unsere Teilnehmerinnen genau darauf vor.“ Das Programm besteht aus drei Säulen: In „Skill-Sessions“ werden Tools in Bereichen wie etwa „Remote Leading“ oder „Mental Health“ vermittelt, Peer-to-Peer-Sitzungen sollen einen offenen Austausch über erlebte Herausforderungen im Alltag der Führungsfrauen ermöglichen und bei einem Mentoring werden Lösungsstrategien für die individuellen Probleme der Teilnehmerinnen entwickelt und Chancen aufgezeigt. Damit möchte Fassl Frauen die ersten Schritte als Führungskraft erleichtern: „Ein paar Jahre Berufserfahrung, ein Bezug zu Technologie und Innovation und eine erste Führungsfunktion runden das Profil unserer Teilnehmerinnen ab.“ Interessierte können sich noch bewerben – der nächste dreimonatige Accelerator startet im September.