Zelda Weber: Auf der Flucht ins eigene Leben

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Im Gespräch mit Zelda Weber: Die 19-Jährige ist als Sängerin und Komponistin ein vielversprechendes Talent. Ihre Stimme und ihre Songs sind von hoher Dringlichkeit.

„So etwas wie sie habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört!“, sagt Walla Mauritz. Als Sänger von Novak´s Kapelle war er in den Sechziger- und Siebzigerjahren das „wilde Tier“ der österreichischen Rockmusik. Später hat er sich zu einem Flamenco-Gitarristen entwickelt. Daraus sieht man schon, worauf es ihm ankommt: auf die große Leidenschaft. Und über die verfügt die 19-jährige Zelda Weber im Übermaß. Die junge Frau sorgte beim Eintreten ins Café Kafka, wo das Interview mit der „Presse“ vonstattenging, für einiges Aufsehen. Sogar Tex Rubinowitz, ein von den Sensationen des Lebens schon ein wenig ermüdeter Stadtbewohner, sah von seiner Lektüre auf und rollte interessiert die Augen.



„Das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig für mich, dass meine Sachen auf FM4 laufen. Es ist schon ein verrücktes Gefühl, dass es jetzt losgeht.“ Die in der steirischen Thermenregion aufgewachsene Sängerin fand auch durch die Isolation des dörflichen Lebens zur Musik. „Am Land ist man einsamer. Ich habe schon früh gern meine Gedanken zu Papier gebracht. Aber selbst Musik zu machen, das habe ich mich lang nicht getraut.“ Es war die Kraft des eigenen Singens, die sie letztlich zu Klavier und Gitarre führte und damit die Basis dafür schuf, dass Zelda Weber ihre eigenen Lieder schreiben kann. „So hat man wenigstens in seiner Fantasie einen Freund zum Reden.“