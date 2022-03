Bill Murray: "Als wäre ich vom Blitz getroffen"

Schauspieler Bill Murray ging mit drei Musikern auf Tour und zeigte sich dabei von seiner musikalischen und literarischen Seite. Ein Gespräch über Talente auf der Bühne, das Buhlen um die Aufmerksamkeit von Eltern und Ehefrauen, deren Arbeit man zu wenig schätzt.

Bill Murray ist eine der amerikanischen Komödien-Ikonen. Darüber hinaus hat er auch den Ruf, Exzentriker und schwer zu fassen zu sein. Bis jetzt. Nun zeigt Bill Murray sich als musikalischer und literarischer Entertainer. Er ist vor Corona mit drei Musik-Größen über den Globus getourt und performte in 55 Städten eine Show aus Gedichten, Gesang und Instrumentalsoli. Die Dokumentation darüber kommt nun auch in heimische Kinos. Die „Presse am Sonntag“ traf Bill Murray in Cannes, wo die Doku gezeigt wurde, gefolgt von einem spontanen Livekonzert.



In Hollywood haben Sie den Ruf, extrem wählerisch bei Ihren Rollen zu sein oder so gut wie nicht erreichbar. Haben Sie nie das Gefühl, etwas zu verpassen?

Bill Murray: Die Franzosen haben ein Sprichwort: „Lieber bedauern als bereuen.“ Daran glaube ich: Hätte ich all die Filme gemacht, die mir angeboten wurde, hätte ich das sicher bereut.



Haben Sie mittlerweile ein Handy oder einen Agenten?