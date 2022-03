Warum finden Jugendliche so vieles peinlich?

Drucken

Hauptbild • Die klassische Mimik gegenüber Eltern: das Augenrollen. • (c) Getty Images/Klaus Vedfelt

Was ist das für ein Gefühl, wodurch wird es ausgelöst, und warum hat es so viele Facetten? Über rollende Augen bei Teenies und Rollenkonflikte bei Eltern.

Wenn man Teenager zu peinlichen Erlebnissen befragt, ist das Spectrum breit. Da kommt natürlich: geschimpft werden von den Eltern, vor Freunden. Allzu freizügige Erzählungen der Eltern, vor Freunden. Und die absolute Horrorvorstellung vor allem für Buben: einen Kuss bekommen von den Eltern, vor Freunden. Die Klassiker des Schamgefühls sind Erwachsenen jeder Generation vertraut, leichter in Vergessenheit gerät, dass auch unverdächtige Situationen für Heranwachsende beschämend sein können. Befragt man Teenager, hört man etwa, wie schrecklich peinlich es war, als ein Mitschüler kürzlich einen Sessel durch die Klasse trug und dabei einige Klassenkolleginnen beinahe streifte. Oder wie die 13-Jährige sagt: „Den Sessel zehn Leuten fast auf den Kopf geknallt hat.“



Für wen das denn peinlich gewesen sei, würde man gern wissen. Die Antwort: Natürlich für alle! Für den Mitschüler genauso wie für jene, die es beinah getroffen hätte. Es sei „eine Qual für alle gewesen, ihm zuzusehen“. Da ist sie also, die Qual, die als Pein dem Begriff zugrunde liegt. Wieso spüren Heranwachsende sie so stark, wie wird dieses Gefühl ausgelöst? Und warum sind so unterschiedliche Dinge peinlich wie ein Referat in der Schule, ein Vater, der nicht die allerbesten Witze erzählt, und ein Bub, der etwas ungelenk einen Sessel trägt?