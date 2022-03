Skiurlaub ohne Hüttendodelsaufgaudi

Skiferien in Frankreich fühlt sich als Österreicher fast wie Landesverrat an – ist aber eine große Freude.

Skiurlaub mitten im Krieg: Geht das? Und wenn man das bejaht: Skiurlaub in Frankreich, als Österreicher: Geht das? Nennen Sie mich, je nach Belieben, einen genusssüchtigen Phäaken oder heimatlosen Gesellen, aber nach zwei Jahren Pandemie und der dadurch bedingten faktischen Unmöglichkeit, mit Kind und Kegel von Brüssel aus quer durch halb Europa zu reisen, um eine Woche lang Berge hinunterzusausen, war es in diesen Energieferien endlich Zeit. Und Frankreich wurde es, weil eine kurze Recherche der Preisvorstellung Tiroler und Salzburger Hoteliers mich zur Einsicht kommen ließen, dass in der dünnen Bergluft manchem Tourismusunternehmer das Gespür dafür abgekommen sein dürfte, was sich eine Mittelschichtsfamilie leisten kann und was nicht.



Also Frankreich, genauer Megève, Département Haute-Savoie, nahe der Grenze zur Schweiz und zu Italien. Und eigentlich nicht in den „Energieferien“, wie wir Kinder der Wickie-Slime-und-Paiper-Generation diese schulfreie Zeit am Ende des Winters nennen, sondern zu „Congé de détente“ oder „Congé de Carnaval“, übersetzt „Erholungs-“ bzw. „Karnevalsferien“.



Wie war es dort, in den französischen Alpen, mit Blick auf den Mont Blanc? Fabelhaft, muss ich sagen, und das trotz des Umstandes, dass der frühlingshafte Sonnenschein die Pisten spätestens ab Mittag in Richtung Sulz schmelzen ließ. Nein, besonders angenehm und meiner Erholung zuträglich war der Umstand, dass es nachweislich möglich ist, Skiurlaub ohne volkstümliche Hüttendodelsaufgaudi zu ermöglichen. Das allein ist mir den halben Tag im Rückreisestau auf Frankreichs Autobahnen wert.

