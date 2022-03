"Brennweite": Bronski und der Mönch

(c) btb

„Brennweite“, der dritte Teil der Thriller-Serie um Fotograf Bronski, lässt die Leser kaum durchatmen: Ein weiterer origineller Pageturner von Bernhard Aichner.

Ein Wunder ist geschehen im Kloster Marienstein in Tirol: Ein Mönch kann, nachdem ihn eine Marienstatue fast erschlagen hat, plötzlich wieder sehen. Nach einem Autounfall vor Jahren war er erblindet, sein Gesicht entstellt, weshalb sich Erich Corga damals ins Kloster zurückzog. Jetzt sieht er wieder – und das nur wenige Tage, nachdem sich sein Mitbruder (und Liebhaber) vom Kirchturm gestürzt hat.



Fotograf Bronski und seine Freundin, die Journalistin Svenja, sind zufällig auf Urlaub in Tirol – und somit die Ersten, die den wundersam geheilten und seltsam hässlichen Mönch interviewen können. Ein journalistischer Coup; Bronski ist aber auch berührt von Erichs Schicksal und will ihm zurück ins normale Leben helfen.