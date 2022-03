Britischer F1-Humor: „Hüpfende Rennautos, die Schluckauf haben“

Vor dem Start in die neue Saison ein Blick zurück in die F1-Vergangenheit: Damon Hill in der Williams-Box, kurz vor der Fahrt zum WM-Titel 1996.

Nicht nur Damon Hill fiebert dem Start der Formel1-Saison in Bahrain entgegen, doch der Weltmeister von 1996 ganz besonders. Er kennt Szene, Fahrer und Teams seit Ewigkeiten, wundert sich über FIA, bizarre Titel-Debatten und ihre Folgen. Er outet sich als Fan von Sergio Pérez – und beschwört die Rückkehr der „Roten Göttin“.

„Exciting“ sei die Titelentscheidung in der vergangenen Saison schon gewesen, sagt der Engländer Damon Hill und muss im von Pay-TV-Sender Sky organisierten Zoom-Meeting sofort diebisch grinsen. Aufregend war das Formel1-Finale in Abu Dhabi definitiv, nur ob es mit Max Verstappen auch den richtigen Sieger und Weltmeister gesehen hat, darüber wird weiterhin gestritten. Hill, 61, F1-Weltmeister 1996 und mehrmals von Michael Schumacher mit fairen, unfairen und sehr harten Bandagen auf der Rennstrecke besiegt, grinste immer noch. „Aufregend war es, aber ob es wirklich fair war, das ist eine ganz andere Story.“ Really . . .



Hill gilt in England längst nicht mehr nur als respektierter Pilot, weil er von 1992 bis 1999 für Brabham, Williams, Arrows oder Jordan an 115 Grands Prix teilgenommen hat oder weil er als Präsident des „British Racing Drivers Club“ bis 2011 der Hausherr an der Rennstrecke in Silverstone war, sondern weil er es stets verstanden hat, Situationen, Probleme und Lösungen besonnen und doch mit britischem Humor zu erklären.