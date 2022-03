Mit Verzicht retten wir das Klima nicht

Müssen wir weniger heizen und Autofahren, um Putin zu ärgern, und die Klimakrise zu lösen? Gegen die Abhängigkeit kann Energiesparen helfen. Die Erderwärmung müssen wir anders stoppen.

Bruno Kreisky hat das alles schon hinter sich. Im Bann der Ölkrise überzeugte er die Österreicher bereits in den 1970er-Jahren vom – damals wie heute – ungeliebten Energiesparen. Ein Tag in der Woche durfte das Auto nicht bewegt werden, Schulen führten Energieferien ein und die Männer im Land bat der Kanzler, sich im Sinne der Versorgungssicherheit doch bitte nur noch nass zu rasieren. Fünfzig Jahre später ist es wieder so weit: Auf den Demos gegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine machen Parolen wie „Frieren für den Frieden“ die Runde. „Lieber stricke ich mir warme Pullis, als weiter Putins Gas zu verheizen“, sagte kürzlich eine Berliner Demonstrantin in die Fernsehkameras.



Sie ist damit nicht allein. Will die EU vom Gaslieferanten aus Moskau unabhängig werden, muss der Verbrauch drastisch sinken, erklären Politiker und Ökonomen. Und im Idealfall löst die neue Verzichtskultur auch gleich die Klimakrise. Aber kann das funktionieren?