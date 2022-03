Wer rettet die Stadt der goldenen Kuppeln?

Drucken

Hauptbild • „Wer die Sophienkathedrale nicht kennt, kennt Kiew nicht“, sagt man. Sie ist seit mehr als tausend Jahren Teil der ukrainischen Geschichte und Identität. • (c) Sergei Supinsky / picturedesk.com

Die Unesco hat sieben historisch wertvolle Stätten in der Ukraine in das Weltkulturerbe aufgenommen. Die aus Kiew sind das Gedächtnis der Nation seit tausend Jahren. Ihre Zerstörung stünde für die Auslöschung der ukrainischen Kultur und Identität.

Können Musikstücke tatsächlich Kriegsopfer werden, weil wir sie nicht mehr unbeschwert hören können? Jeder Klassikfreund kennt das majestätisch auftrumpfende Finale von Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“: „Das große Tor von Kiew“ bezieht sich auf ein Gemälde des russischen Malers Viktor Hartmann, auf dem man das Kiewer Stadttor mit Glockenturm und einer kleinen Kirche sieht. Es sind zwei russische Künstler, ein Komponist und ein Maler, die Kiew so liebten, dass sie ihm diese Apotheose widmeten. Wir sollten uns dieses Musikstück eines nationalrussisch fühlenden Komponisten nicht wegbombardieren lassen. Es erinnert an ein identitätsstiftendes Bauwerk in der Geschichte Kiews, das bezeugt, wie die Stadt einst befestigt war.



Wie viele mittelalterliche Städte war Kiew umgeben von einem massiven Erdwall und einer Ziegelmauer, durch drei Tore gelangte man in die Stadt, das Jüdische, das an den großen Bevölkerungsanteil an Juden erinnert, das Polnische, das auf die historische Zugehörigkeit der Ukraine zu Polen verweist, und eben das Goldene oder Große Tor, das Mussorgski wörtlich übersetzt als „Heldentor“ bezeichnet. „Golden“ wurde es auch genannt, weil über den mächtigen Ziegelmauern eine kleine Kirche Mariä Verkündigung mit einer vergoldeten Kuppel stand.

Das Tor, das im Lauf der Zeit als Befestigung natürlich ausgedient hat, war einst eindrucksvoll, 25 Meter lang und 7,5 Meter breit, der Kiewer Großfürst Jaroslaw der Weise ließ es Anfang des 11. Jahrhunderts nach dem Vorbild des Tors von Konstantinopel erbauen, das mit seinem Triumphbogen als offizieller Eingang zur kaiserlichen Hauptstadt diente. Das war der Höhepunkt der Kiewer Macht, der Kiewer Rus, jenes mittelalterlichen Großreichs, das als Vorläuferstaat des heutigen Russland, der Ukraine und von Belarus gilt. Mit dem Erwachen des Nationalbewusstseins in der Ukraine im 19. Jahrhundert interessierte man sich wieder für das alte Stadttor und begann, es wiederaufzubauen. Es wurde erst 1982, zum 1500-Jahr-Jubiläum der Stadt Kiew, vollendet.