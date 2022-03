Das soll ein milder Verlauf sein?

Hunderttausende Covid-19-Patienten liegen derzeit krank im Bett und wundern sich über die Definition von leichten und starken Beschwerden.

Tagelanges hohes Fieber, dem Schüttelfrost vorausgeht, nie zuvor da gewesene Halsschmerzen, extreme Abgeschlagenheit, Husten und Schnupfen – mit Beschwerden wie diesen befinden sich derzeit Hunderttausende Covid-19-Patienten in Quarantäne, Geimpfte ebenso wie Ungeimpfte. Und schütteln ungläubig den Kopf darüber, dass ihr Krankheitsverlauf von Ärzten als mild bezeichnet wird. Per Definition werden nämlich die Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus – seit ein paar Wochen erfolgen fast alle mit der Omikron-Variante BA.2 – nur dann als schwer eingestuft, wenn eine Spitalsbehandlung notwendig wird. Landet jemand auf der Intensivstation, ist von einem sehr schweren, intensivpflichtigen oder lebensbedrohlichen Verlauf die Rede.

Begrifflichkeiten, die in der Medizin bestimmt ihre Berechtigung haben, von der Bevölkerung aber häufig als ungenau und manchmal auch irreführend wahrgenommen werden. Dabei steht einer lebensnahen und nachvollziehbaren Umschreibung, unter der sich alle etwas vorstellen können, nichts im Weg. Die Symptome von Covid-19 ähneln am ehesten jenen einer mittelschweren Grippe. Auch damit müssen die wenigsten in ein Krankenhaus, aber dass diese Erkrankung mild sein soll, wird kaum jemand unterschreiben.

Natürlich gibt es auch die ganz leichten Verläufe mit nicht zuordenbaren Beschwerden wie etwa Halskratzen und etwas Müdigkeit, die im Alltag nur minimal einschränken – beim Influenzavirus ebenso wie beim Coronavirus oder bei anderen Erregern. Ist doch alles nicht so kompliziert. Also warum machen wir es dann so kompliziert? Politiker und Journalisten können doch nicht einfach die Terminologie von Wissenschaftlern übernehmen.

Schon bei der Impfung zu beobachten

Dieses Phänomen war im Übrigen auch bei den Impfungen gegen Covid-19 zu beobachten. Als mild und harmlos wurden die möglichen Impfreaktionen angekündigt – wie bei der Grippe-Impfung. Aber rund die Hälfte der Geimpften fiel mit Kopf- und Gliederschmerzen sowie erhöhter Temperatur mindestens zwei Tage aus – nicht wie bei der Grippe-Impfung.

Nun sind diese Beschwerden letztlich tatsächlich harmlos und selbstverständlich kein Argument gegen die Impfung. In der Medizin ist nun einmal nichts umsonst. Wer geschützt sein will, muss dafür ein bisschen was in Kauf nehmen. Aber dieses „ein bisschen was“ ist schwer zu definieren und kann zu Irritationen sowie Enttäuschungen führen. Umso wichtiger ist eine präzise, ehrliche und umfassende Vermittlung dieser Informationen. Gefordert sind alle – Wissenschaftler, Ärzte, Pfleger, Politiker, Journalisten.

Für Letztere gehört diese Aufgabe, also das Übersetzen komplexer Sachverhalte in eine einfache und schnörkellose Sprache, ohnehin zu den vornehmsten ihres Berufs. Eigentlich ist es ganz einfach: Die Arbeit von Köchen muss schmecken, die von Handwerkern funktionieren, die von Künstlern zum Nachdenken anregen. Die von Journalisten muss verstanden werden.