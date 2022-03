Sechsjähriger nach Rodelunfall in Tirol verstorben

Das Kind war mit seinem Vater gemeinsam auf einer Rodel auf der Rodelbahn „Bärenritt“ unterwegs, als es zu dem schweren Unfall kam.

Ein sechsjähriger Bub ist nach einem schweren Rodelunfall in Berwang in Tirol verstorben, berichtet die Polizei am Sonntag. Der Bub war am Samstag mit seinem 37-jährigen Vater gemeinsam auf einer Rodel auf der Rodelbahn „Bärenritt" unterwegs. Kurz vor einer Unterführung im mittleren Teil der Strecke verlor der Vater laut derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über die Rodel, kam rechts von der Bahn ab und prallte gegen einen gepolsterten Steher der Unterführung.

Durch den Aufprall wurden Vater und Sohn schwer verletzt. Die beiden Deutschen wurden mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen, wo der Sechsjährige seinen Verletzungen erlag.

(APA)