Buhrufe gegen Putin und viel "Amore" für die Ukraine

Hauptbild • Ein ausverkauftes Stadionkonzert - das gab es lange nicht mehr. Die Hingabe im Publikum war entsprechend groß. Mehrmals ließen die rund 40.000 Besucher ihre Handylichter aufflackern. • APA/FLORIAN WIESER

Ein lautes und stimmungsvolles Friedenssignal wurde am Samstag im Ernst-Happel-Stadion gesendet - mit dem Auftritt von Wanda als Höhepunkt. Über 810.000 Euro kamen dabei nur durch Ticketerlöse zusammen.

„Können wir bitte einmal gemeinsam diesen vollkommen sinnlosen Krieg ausbuhen?“, rief Marco Wanda am Höhepunkt des Benefizkonzerts „We stand with Ukraine“ in die Menge, die seiner Anregung natürlich bereitwillig Folge leistete. Sich lautstark (eventuell auch leicht bierselig) kollektiven Konzertgesten hingeben und ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der europäischen Nachbarschaft: Die Gelegenheit, diese beiden Dinge zugleich zu tun, nahm die rund 40.000 Menschen fassende Menge im Ernst-Happel-Stadion am Samstag dankbar an. So unbegreiflich sind die jüngsten Tragödien, so lange war es auch Covid-bedingt her, dass ein solches Festival stattgefunden hatte: Die Hingabe war im Publikum entsprechend groß – und die blau-gelben FFP2-Masken, die am Eingang verteilt wurden, baumelten vorwiegend an den Ärmeln der ausgelassen feiernden Besucher.

Buhrufe gab es zuvor schon, als Alexander Van der Bellen in seiner Rede Putins Namen fallen ließ. Der österreichische Bundespräsident erwies sich – gemessen am Publikumsjubel – als der mit Abstand größte heimische Popstar, der an diesem Abend die Bühne betrat. Er lobte die mutigen Menschen, die dem Aggressor die Stirn bieten, und wies auf das Leid der Flüchtlinge hin: „Österreich wird diesen Menschen in Not helfen“. Seine Botschaft fiel optimistisch aus: „Unser gemeinsamer Wille, in Frieden und Freiheit zu leben, ist stärker als jede Aggression. Der Frieden wird sich durchsetzen, die Demokratie wird sich durchsetzen, die Freiheit wird sich durchsetzen.“