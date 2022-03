Die besten Technologieaktien

Die Bestperformer der vergangenen fünf Jahre kommen laut einer BCG-Studie aus den Bereichen Halbleiter und Unternehmenssoftware. Heuer haben sie allerdings heftig korrigiert.

Keiner Branche erging es in den Jahren 2016 bis 2021 so gut wie dem Technologiesektor. Wie eine BCG-Studie („Tech comes Out in Top. Can it Stay There?“) zeigt, brachten die 133 Unternehmen dieses Sektors im Schnitt eine Rendite (Kursgewinn plus Dividende) von 30 Prozent pro Jahr, während es alle Sektoren zusammen nur auf ein Plus von 13 Prozent brachten.

Die zehn besten Technologiefirmen warfen jährliche Gesamtrenditen zwischen 120 Prozent (LaserTec) und 47 Prozent (Twilio) ab. Bis Dezember 2021, wohlgemerkt. Seitdem haben sie allesamt im mittleren zweistelligen Prozentbereich korrigiert, um sich in den vergangenen Tagen ein wenig zu erfangen. Die USA haben erstmals seit Ausbruch der Coronakrise die Zinsen wieder erhöht. Höhere Zinsen sind kein gutes Umfeld für wachstumsstarke Technologieaktien, da deren in der Zukunft liegendes Wachstum dann heute weniger wert ist, wodurch der Unternehmenswert sinkt. Das wurde im Vorfeld der Zinserhöhung offenbar befürchtet, weswegen die Aktien dieses Sektors überdurchschnittlich stark fielen. Als die Zinserhöhung dann kam, fanden die Marktteilnehmer sie gar nicht mehr so schlimm. Die Kurse der Tech-Firmen liegen aber noch immer deutlich unter ihren Höchstständen von vor wenigen Monaten.