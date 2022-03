Wie sieht ein Messestand für NFT-Kunst aus?

(c) Cedric Ribeiro/Getty Images for Art Dubai

Das klassische Messe-Publikum ist noch skeptisch gegenüber dem NFT-Trend. Auf der Art Dubai versuchte man trotzdem, es für digitale Sammlerstücke zu begeistern: mit Monitoren, auf denen einiges flirrt, flackert und fliegt.

Seit ein NFT des Grafikers Beeple im März 2021 auf einer Auktion 69 Millionen Dollar brachte, sind diese digitalen Bilder aus dem Kunsthandel nicht mehr wegzudiskutieren. Seither reservieren immer mehr Kunstmessen kleine Ecken für den neuen Trend. Das klassische Messe-Publikum aber begegnet den Non-Fungible Tokens, die nur als Daten existieren, über Online-Börsen vertrieben werden und mit Krypto-Währung zu zahlen sind, weitgehend verständnislos. Das will Pablo del Val, Direktor der Art Dubai, mit seiner „360-Grad-Entscheidung“ ändern: Auf der 15. Art Dubai, die kürzlich zu Ende gegangen ist, wurde ein Einblick in das gesamte „digitale Universum der Kunst“ (del Val) inklusiv begleitender Diskussionsforen gegeben.



Damit schlägt die 2007 gegründete, internationale Kunstmesse, die als wichtigster Kunsthandelsplatz im Nahen Osten gilt, eine Brücke in die Welt des „Web 3.0“. 17 Aussteller der über 100 Galerien aus 40 Ländern gehörten zur neuen Sektion „Digital“. Aber wie konnten die auf Monitoren präsentierten Bilder in die kulissenhafte Märchenarchitektur der Messehallen im Hotel Madinat Jumeirah integriert werden?