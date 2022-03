Was Hobby-Virologen mit einem Pferd zu tun haben

Ein Steckenpferd zu haben, galt immer schon als schrullig. Aber ein Hobby ist auch nichts anderes.

Sagt eigentlich noch irgendjemand unironisch, dass man ein Hobby hat? Früher einmal war das eine Kategorie in Freundschaftsbüchern (gibt es die eigentlich noch?), bei der man halt Lesen, Musik und Briefmarkensammeln eingetragen hat. Auch beim Kennenlernen hat man früher schnell einmal die unschuldige Frage gestellt, ob das Gegenüber irgendwelche Hobbys hat. Mittlerweile wartet man nur mehr darauf, dass diesem Begriff für eine Leidenschaft oder Freizeitbeschäftigung im Wörterbuch ein „veraltet“ beigestellt wird. Wobei das so eigentlich nicht stimmt, denn in einem Zusammenhang wird der Begriff heute nach wie vor sehr gern genützt – nämlich pejorativ, um Menschen Expertise abzusprechen, insbesondere dann, wenn sie tatsächlich keine einschlägige Ausbildung für ihr vermeintliches Fachgebiet absolviert oder sich auf sonstige Weise wertvolles Wissen erarbeitet haben. Zuletzt war etwa häufig von Hobby-Virologen die Rede, zu denen wir alle dank Corona fast schon zwangsläufig mutierten. (Einige haben mittlerweile auf Hobby-Politologen umgesattelt.)



Aber was bedeutet Hobby eigentlich? Nun, der Begriff selbst kommt aus dem Englischen, wo Hobin, eine Variante von Robin, zunächst als Name für Arbeitspferde stark verbreitet war. Und sich dann auch als genereller Begriff für ein kleines Pferd etablierte. Ein Kinderspielzeug, bestehend aus einem Stock mit einem hölzernen Pferdekopf, bekam schließlich den Namen hobbyhorse. Von da an machte die Kurzform Hobby als Synonym für eine Neigung oder Liebhaberei Karriere. Dank der deutschen Übersetzung von Laurence Sternes Roman „Tristram Shandy“ kam das Hobby als Steckenpferd auch in unseren Breiten an. Und wird als Begriff für eine liebenswürdige Schrulle, die ein wenig belächelt wird, verwendet. Aber wenn wir schon dabei sind – verwendet das heute eigentlich noch irgendjemand?

