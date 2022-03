Wo die Eiswelt ohne Russlands Sternchen herzlicher funkelt

Einst bei Olympia, jetzt US-Coach: Viktor Pfeifer spricht vor der WM über russische Methoden und Olga Mikutinas großes Potenzial.

Wien. Statt hinter der Bande wird Viktor Pfeifer die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft diese Woche vor dem Fernseher zu Hause in Colorado Springs verfolgen. Nicht allzu angespannt, wie der Vorarlberger sagt. Das war er allerdings auch nicht, als er kurzfristig US-Talent Alysa Liu bei Olympia in China betreute. Inzwischen trainiert die 16-Jährige in Kalifornien, über eine Zusammenarbeit wird nach der Saison entschieden. Pfeifer hat also Zeit, sich dem TV-Studium neuer Champions zu widmen, und die wird es in Montpellier geben.



Nach der verletzungsbedingten Absage von US-Olympiasieger Nathan Chen geht bei dieser WM kein einziger Titelverteidiger an den Start. Im Fall von Anna Schtscherbakowa, der Paarläufer Anastassija Mischina/Alexander Galljamow und der Eistänzer Viktoria Sinizina/Nikita Kazalapow sind dafür die Sanktionen gegen Russland verantwortlich, hinter denen Pfeifer steht: „Ich befürworte es, dass die ISU klar Stellung nimmt.“