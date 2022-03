NÖ-Verwaltungsgericht sieht sich nicht zuständig, weil der Politiker ohne Zwangsandrohung aus dem Saal gebeten wurde.

Wien. Es war ein relativ harmloser Vorfall, aber der Chef der FPÖ in Niederösterreich zögerte nicht, ihn gleich in einen großen historischen Rahmen zu stellen: „Die ÖVP hat aus der Geschichte nichts gelernt und arbeitet offenbar an der Errichtung ihres eigenen Ständestaates 2.0“, ließ Udo Landbauer in einer Aussendung wissen. „Nicht systemkonforme Oppositionspolitiker werden mundtot gemacht und an ihrer Arbeit gehindert.“



Landbauer forderte Konsequenzen. Doch die bleiben aus, nachdem das Verwaltungsgericht Niederösterreich sich nun den Fall angesehen hat. Denn der eigentlich Betroffene war dort an der falschen Adresse.