Gold und Silber in der Krise gefragt

Deutscher Bankenverband sieht erhöhte Nachfrage.

Pforzheim. Krisenzeiten sind gute Zeiten für Gold und Silber: Verbraucher setzen angesichts der Pandemie, wirtschaftlicher Unsicherheit und nun auch des Ukraine-Kriegs stark auf die Edelmetalle in Form von Barren und Münzen.



Seit Jahresbeginn beobachte man eine um mindestens 25 Prozent gestiegene Nachfrage gemessen am Vorjahreszeitraum, sagte Georg Steiner, Vorsitzender des deutschen Arbeitsausschusses Edelmetallwirtschaft der Fachvereinigung Edelmetalle. Bestimmte Produkte, etwa kleinere Stückelungen bei Münzen, seien bisweilen nicht sofort verfügbar gewesen.



Schon im Vorjahr hatte die Nachfrage nach Barren und Münzen in Deutschland um 31 Prozent zugenommen. Insgesamt seien 2021 gut 161 Tonnen Gold (Vorjahr: 157) abgesetzt worden – das zweite Rekordjahr in Folge, sagte der Geschäftsführer der Fachvereinigung, York Tetzlaff. Dagegen standen Verkäufe von sogenanntem Papiergold, also Finanzprodukten, die sich am Goldkurs orientieren. Hier hätten Anleger eher auf Gewinnmitnahmen gesetzt.



Die Branche bleibt zuversichtlich. „Im zweiten Quartal könnten die Lockerungen der Coronamaßnahmen zu Nachholeffekten sowohl in der technischen Industrie als auch in der Schmuckindustrie führen“, sagte Steiner. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2022)