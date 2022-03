Der Angst für einen Augenblick davongeflogen

Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich hob bei der Hallen-WM in Belgrad zu sehr emotionalem Gold im Hochsprung ab. Die 20-Jährige erzählte vom Krieg, ihrer Panik, der Autofahrt durch zerbombte Heimat: „Ein Albtraum!“

Belgrad. Es ist mehr als ein Ergebnis, eine Medaille. Mitunter erzählt der Sport so bewegende Lebensgeschichten seiner Protagonisten und rückt Erlebnisse, Leid und Freude in anderes Licht; vor allem, weil alles nah beieinanderliegt. Und genau so eine „Legende“ erzählte die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich auch bei der Hallen-WM in Belgrad.



Die Olympia-Dritte überquerte 2,02 Meter und gewann vor der Australierin Nicola McDermott. Die 20-Jährige aus Dnjepr weinte, zeigte ihre Fingernägel, die sie in den Farben ihres Landes lackiert hatte und hüllte sich danach, als würde sie nach Schutz suchen, in ihre gelb-blaue Fahne ein. Für langjährige Beobachter der Leichtathletik mutete es als das emotionalste Gold an, weil es auch einem Märchen gleicht. Die junge Weltmeisterin durchlebte einen Albtraum, der, so viel Realismus springt bei ihr mit, sie noch öfter einholen wird, als ihr lieb ist. „Dieses Gold habe ich für meine Familie, für alle Menschen und für die ukrainische Armee gewonnen!“

Explosionen um 4.30 Uhr

Und dann sprudelte es aus Mahutschich. Drei Tage und drei Nächte war die 20-Jährige unterwegs gewesen, um aus dem Kriegsgebiet nach Belgrad zu kommen. Den 24. Februar, den Tag, als die Invasion und der Krieg begannen, werde sie nie vergessen. „Es war 4.30 Uhr in der Früh, ich wachte auf, da waren Explosionen, ich hörte Artillerie, es wurde geschossen. Ich sah so viel Feuer.“ Grausam, und selbst der stets helfende Anruf bei den Eltern brachte keine Erlösung; im Gegenteil. „Da realisierte ich, dass in meiner Heimat Krieg herrscht. Es ist doch unvorstellbar, aber real.“



Freilich hatte sie große Angst, auch Panik. Sie flohen in ein kleines Dorf, verbrachten dort die nächsten Tage in einem Keller. Sie hörten Nachrichten, und Mahutschich wurde immer unruhiger. Auch, weil sich Spitzensportler bewegen müssen. Sie kennen den Stillstand nicht, auch die Psyche braucht Entlastung mit körperlicher Belastung – also begann sie zu trainieren. Und da reifte in Absprache mit Manager Aivar Karotamm die Vision, doch zur WM zu fahren. Die Olympia-Dritte sammelte ihren Mut zusammen, World Athletics, Verbände aus Ukraine, Rumänien und Serbien halfen mit, zig Telefonate folgten – und eine dreitägige Autofahrt über 2000 Kilometer, die anfangs bestimmt wurde durch Richtungsänderungen wegen Explosionen, Straßensperren und Sirenenalarm.



Hier zu gewinnen, sei ein Sieg für die Ukraine, sagt sie. Das könne Hoffnung geben, müsse allen Mut machen. Die Weltmeisterin bleibt vorerst bei ihrem Ausrüster in Herzogenaurach. „Wenn der Krieg vorbei ist, fahre ich sofort wieder nach Hause!“ Dafür muss aber noch eine ganz andere Höhe gemeistert werden. (fin/boas)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2022)