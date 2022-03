EU-Massenzustromrichtlinie: Besser spät als nie

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die EU stützt sich angesichts der Fluchtbewegung aus der Ukraine auf eine Rechtsgrundlage, die sie schon 2015 hätte nutzen können. Die aktuelle Krise zeigt aber, dass und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht.

Wien. Schon 2015 stellte sich angesichts der Flucht von syrischen Kriegsflüchtlingen die Frage, ob nicht die – nach den Erfahrungen des Krieges in Bosnien und im Kosovo geschaffene – EU-„Massenzustrom-Richtlinie“ (RL) 2001 eine geeignetere Rechtsgrundlage für die Aufnahme von vor einem Krieg fliehenden Menschen gewesen wäre als die Genfer Flüchtlingskonvention, die Asyl wegen individueller politischer Verfolgung gewährt. Warum sie nicht angewendet wurde, blieb schleierhaft. Umso erfreulicher ist es, dass sie nun Grundlage für die Aufnahme der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine wurde.



Die RL ist für den Fall einer Massenzuflucht von Staatsangehörigen aus Drittländern und Staatenlosen in die EU gedacht, die aus Gebieten vertrieben wurden, in denen „ein bewaffneter Konflikt oder dauernde Gewalt herrscht“ oder die „ernsthaft von systematischen oder weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen bedroht waren oder Opfer solcher geworden sind“ und deshalb nicht sicher und dauerhaft zurückkehren können. Sie werden nicht als „Flüchtlinge“, sondern als „Vertriebene“ begriffen und brauchen für eine maximal drei Jahre dauernde vorübergehende Aufnahme nur ihre Identität nachweisen oder glaubhaft machen; das vereinfacht das Verfahren.