Tagungsvorschau: Gilt der Rechtsstaat nicht mehr als unantastbar?

Tagung an Uni Wien über aktuelle Bedrohungen für Demokratie und Rechtsstaat kommt am völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine nicht vorbei.

Wien. Kann man zurzeit über Gefährdungen von Rechtsstaat und Demokratie auch im europäischen Kontext diskutieren, ohne dabei den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine mit in den Blick zu nehmen? Gewiss nicht. Man muss aber auch nicht: Der Zufall wollte es, dass bei der Ende dieser Woche am Wiener Juridicum stattfindenden Tagung „Rechtsstaat und Demokratie unter Druck“ zwei der schon lang geplanten Panels aus persönlichen Gründen ausfielen und damit Raum frei wurde für die alarmierenden Entwicklungen im Osten.



„Die werden Platz finden“, sagt Paul Hahnenkamp, als Co-Herausgeber der mitveranstaltenden Zeitschrift „Juridikum“ Mastermind hinter der Tagung. Ein Zufall ist auch, wie Hahnenkamps Dissertationsthema dazu passt: Er schrieb über „Leugner des Völkerrechts“, allerdings rechtshistorisch über die Debatte im 19. Jahrhundert. Die Zeiten, da manche dem Völkerrecht jede normative Qualität absprachen, sind vorbei, selbst der russische Präsident, Wladimir Putin, argumentiert (auf unhaltbare Weise) in völkerrechtlichen Kategorien. „Dass die Durchsetzung des Völkerrechts nicht so funktioniert wie in anderen Rechtsgebieten, stimmt schon traurig“, sagt Hahnenkamp.