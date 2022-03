Warum Bitcoin Oligarchen nicht so viel nützt

„Vorwärts in die digitale Zukunft!“ Bitcoin stieß zuletzt sowohl in Russland als auch in der Ukraine auf erhöhte Nachfrage.

Oligarchen können mit Bitcoin nur kurzfristig den Sanktionen ausweichen. Denn die Transaktionen sind nachvollziehbar.

Können russische Oligarchen, Firmen oder gar der Staat Bitcoin benützen, um Sanktionen zu umgehen? Diese Sorge hegt etwa die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren, die Bitcoin & Co. generell skeptisch gegenübersteht und nun US-Kryptobörsen zwingen will, mehr Informationen über ihre Kunden preiszugeben. Ausländische Börsen sollten sich entscheiden müssen, ob sie in den USA Geschäfte machen wollten oder mit Personen oder Institutionen, die mit Sanktionen belegt sind.



Doch können Oligarchen so leicht auf Bitcoin ausweichen, um ihr möglicherweise zu Unrecht erworbenes Vermögen in Sicherheit zu bringen? Nein, meinte Krypto-Investor Mike Novogratz kürzlich in einem Bloomberg-Interview. Warren liege schlicht falsch mit ihrer Behauptung, Oligarchen oder gar der russische Staat könnten Bitcoin zur Umgehung von Sanktionen nutzen. Im Gegenteil: „Wollte man eine Falle bauen, um Kriminelle zu finden, würde man etwas erfinden, was der Bitcoin-Blockchain ähnlich ist“, meint er.