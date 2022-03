Millionen feiern Beginn des persischen Neujahrsfests

Das Fest Norus markiert den Frühlingsbeginn. Nach iranischer und afghanischer Zeitrechnung beginnt nun das Jahr 1401.

Millionen Menschen weltweit haben am Sonntag den Beginn des Persischen Neujahrsfests Norus gefeiert. Das Fest markiert den Frühlingsbeginn und fällt jährlich auf den Tag zwischen dem 20. und 21. März, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Nach iranischer und afghanischer Zeitrechnung beginnt nun das Jahr 1401.

Norus wird in Zentral-, West und Südasien gefeiert, vor allem im Iran, Afghanistan und den kurdischen Gebieten, aber auch von Millionen Menschen in aller Welt. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatten die Islamisten angekündigt, private Feiern nicht zu stören. Norus betrachten sie als Fest der Ungläubigen. Offizielle Feiern wie in den vergangenen Jahren soll es dieses Jahr aber nicht geben.

Das Jahrtausende alte Fest gilt für Hunderte Millionen Menschen als schönster Feiertag im ganzen Jahr. Menschen schmücken dazu traditionell einen Tisch mit sieben bedeutungsvollen Dingen, die alle mit dem Buchstaben "S" der persischen Sprache Farsi beginnen. Auf dem "Haft Sin"-Tisch stehen etwa Münzen, Äpfel, Knoblauch und Gras und sollen Glück und Erfolg für das neue Jahr bringen. Auch Geschenke werden ausgetauscht und Literaturklassiker werden vorgelesen.

(APA)