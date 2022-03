"Gute Lage": Reicht es, das bloß zu behaupten?

„Außerhalb eines Gründerzeitviertels“: Reicht das schon, um einen Lagezuschlag zu begründen? Und wie aussagekräftig ist das Wort „Infrastruktur“? Darüber hatte der Oberste Gerichtshof zu entscheiden.

Wien. Wann können Wohnungsvermieter einen Lagezuschlag verlangen? Das beschäftigt immer wieder die Gerichte bis hin zum OGH. Und dabei geht es nicht nur darum, welche Kriterien eine Wohnlage tatsächlich überdurchschnittlich machen. Sondern oft auch um Formales: Wie präzise muss der Vermieter im Vertrag beschreiben, aus welchem Grund er einen Lagezuschlag verrechnet?



Einer der Fälle, in denen das in jüngster Zeit zum Thema wurde, betraf eine rund 74 Quadratmeter große Wohnung im vierten Bezirk in Wien. Die maßgebenden Umstände für den Lagezuschlag wurden im Vertrag so umschrieben: „Die überdurchschnittliche Lage (außerhalb eines Gründerzeitviertels), die gute Infrastruktur, die Lage, die Wohnumgebung des Hauses etc.“

„Floskelhafte Formulierungen“

Der Mieter akzeptierte das zwar jahrelang, irgendwann kam es aber – relativ kurz nach einer Vertragsverlängerung – zur vorzeitigen Auflösung des Mietverhältnisses. Und plötzlich stand auch die Höhe des Mietzineses – und damit der Lagezuschlag – auf dem Prüfstand.



Nun ist es ständige Rechtsprechung, dass an die Umschreibung jener Faktoren, die eine Lage überdurchschnittlich machen, kein allzu strenger Maßstab anzulegen ist. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien als zweite Instanz hielt die Begründung im konkreten Fall jedoch für allzu fadenscheinig. Die Rechtsprechung habe bisher sehr großzügig auch bloß schlagwortartige Hinweise als ausreichend angesehen, Normzweck der entsprechenden Regelung im Mietrechtsgesetz sei es jedoch, „eine schriftlich dokumentierte, gehaltvolle Information über die wertbestimmenden Faktoren der Wohnumgebung zu erhalten“. Das dürfe nicht „durch standardisierte, Textbausteinen ähnliche, floskelhafte Formulierungen ohne Bezugnahme auf die konkreten Verhältnisse“ umgangen werden.



Daher genüge der bloße Hinweis auf eine Lage „außerhalb eines Gründerzeitviertels“ nicht, denn das für sich allein begründe noch keine Überdurchschnittlichkeit. Und auch dem Begriff „gute Infrastruktur“ könne kein konkreter Informationswert zugeordnet werden: Infrastruktur sei ein Sammelbegriff, der verschiedenste Versorgungseinrichtungen umfasse.



Das Rekursgericht war sich freilich selbst darüber im Klaren, dass es mit seiner Entscheidung von der „bisherigen, großzügigen Rechtsprechung“ abgewichen war. Es ließ daher den ordentlichen Revisionsrekurs an den OGH zu.

Sammelbegriffe sind erlaubt

Und der entschied dann doch zugunsten der Vermieterin (5 Ob 100/21y). Zwar müsse der Mieter mit ausreichender Klarheit darüber informiert werden, warum die Wohnung eine überdurchschnittliche Lage hat. Und der bloße Hinweis auf die Lage „außerhalb eines Gründerzeitviertels“ und auf „die Wohnumgebung“ reiche dafür tatsächlich nicht aus. Der weite Begriff „Infrastruktur“ umfasse aber nach allgemeinem Verständnis nicht nur die Verkehrsanbindung und die Versorgung mit Geschäften des täglichen Bedarfs, sondern auch weitere Faktoren, die den Wohnwert eines Hauses beeinflussen. Der OGH nennt hier Bildungs- und Fürsorgeeinrichtungen, Gesundheitsversorgung, kulturelles Angebot, Sport- und Freizeitanlagen und noch einiges mehr. Einem Mieter müsse folglich klar sein, was gemeint ist. Die Verwendung dieses Sammelbegriffs schade daher nicht, so das Höchstgericht.



Gerade noch Glück gehabt, könnte man aus Sicht der Vermieterin sagen. Die Formulierung „gute Infrastruktur“ ist hinreichend konkret, während ein bloßer Hinweis auf „die Lage“ oder „Wohnumgebung“ zu unbestimmt ist. Und noch etwas wird deutlich: Eine klarere Beschreibung hätte sich bezahlt gemacht – und dieses Verfahren deutlich abgekürzt. Dieses geht jetzt nämlich weiter, um zu klären, ob die „gute Infrastruktur“ tatsächlich gegeben ist. (cka)

