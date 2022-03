Kritik an Richtlinien für Wohnkredite wächst

Die Mindeststandards der Finanzmarktaufsicht treten mit Mitte des Jahres in Kraft. Dadurch könnten Bevölkerungsschichten ausgeschlossen werden, denn die Immobilien- und Wohnkosten steigen weiter.

Wien. Investieren, um zu sparen. So lautet das Credo des Gründers von Creditnet, Eduard Issel. Lang war Issel in der Immobilienbranche tätig, bevor er 1992 das erste Kreditvergleichsportal eröffnete – und damit den Banken ein Dorn im Auge wurde. Nun kritisiert er die verschärften Mindeststandards der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Ab dem 1. Juli 2022 sind für einen Immobilienkauf mindestens 20 Prozent Eigenmittel, der Kreditnehmer notwendig und die Tilgung der laufenden Rate darf nicht mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens betragen. Das trifft einerseits junge Menschen, die bei den stark gestiegenen Immobilienpreisen teilweise Probleme haben, diese Summe aufzubringen. Zuletzt warnte auch Bernd Spalt, Vorstandsvorsitzender der Erste Bank, dass hier politische Entscheidungen getroffen werden müssten, um keine Bevölkerungsgruppe vom Kauf von Eigentumswohnungen auszuschließen.



Aber laut Creditnet wird auch eine weitere Bevölkerungsschicht betroffen sein: Wenn die laufende Rate nicht mehr als 40 Prozent des Nettolohns übertreffen darf, werden Menschen mit mehreren Krediten auch an ihre Grenzen stoßen. Laut Issel führen die neuen Richtlinien in beiden Fällen zu sogenannten Umgehungsgeschäften. Beispielsweise könnten die fehlenden Eigenmittel über Konsumkredite mit höheren Zinsen und kürzeren Laufzeiten von einer zweiten Bank aufgebracht werden.