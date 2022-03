Die Rede des Terminators und der naive westliche Glaube ans Narrativ

Schöne Worte und Moralpredigten aus dem Westen werden Putins Überfall auf die Ukraine nicht beenden. Kriege gewinnt, wer mehr Kanonen hat.

Schöne Worte sind es, die Arnold Schwarzenegger in seiner Video-Ansprache an „meine russischen Freunde“ und an „die russischen Soldaten, die in der Ukraine dienen“ richtet. Er erinnert an jenen schicksalshaften Tag des Jahres 1961, an dem er, ein damals noch schmaler Knabe von 14 Jahren, bei der Weltmeisterschaft im Gewichtheben in Wien dem sowjetischen Champion, Jurij Wlassow, die Hand schütteln durfte. „Er war freundlich, und er lächelte mich an. Ich werde diesen Tag nie vergessen“, sagt der Terminator. Von da an wollte er auch so ein starker Bursche werden, klebte sich das Foto Wlassows übers Bett. Sein Vater, Wehrmachtsveteran, bei der Belagerung Leningrads verwundet und zeitlebens ein menschliches Wrack, zürnte dem kleinen Arnold. Er solle einen österreichischen oder deutschen Helden an die Wand kleben, befahl er. „Doch ich nahm das Bild nicht herunter. Denn für mich war es egal, welche Fahne Wlassow trug“, warb Schwarzenegger für das Völkerverbindende. Später, während Glasnost, als er auf dem Roten Platz den Actionfilm „Red Heat“ drehte, schenkte ihm Wlassow ein blaues Häferl, aus dem er seither jeden Morgen Kaffee trinke. Putin, mahnte Schwarzenegger, lüge die Russen an: „Das ist nicht der Krieg des russischen Volkes.



Die öffentliche Reaktion auf dieses Video waren überschwänglich. Damit ändere sich das Narrativ, bekundete so mancher Kommentator seine Zuversicht über die moralische Strahlkraft von Schwarzeneggers Worten. Er sei enorm beliebt bei russischen Männern, entspreche deren Ideal kraftvoller Virilität und verkörpere zudem als ehemaliger Gouverneur von Kalifornien und einst in den Kennedy-Clan eingeheirateter Einwanderer ein mythisches Amerika, das auch einfachen Russen Bewunderung abnötige.