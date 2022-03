Ferrari-Doppelsieg in Bahrain: Die Rote Göttin strahlt wieder

Pole-Setter Charles Leclerc gewann den WM-Auftakt vor Teamkollegen Carlos Sainz. Lewis Hamilton erbte Platz drei, weil die Red Bulls mit technischen Problemen ausfielen.

Charles Leclerc hat in der Wüste von Sakhir die Sehnsucht der Tifosi nach dem ersten Formel-1-Triumph von Ferrari nach 910 Tagen gestillt. „Genauso sollten wir diese Saison starten. Auf Eins und Zwei, Baby! Mamma Mia!“, frohlockte der Monegasse via Boxenfunk nach dem dritten Sieg seiner Karriere, dem ersten der Scuderia seit Singapur 2019. „Wir wussten, dass das eine große Möglichkeit für das Team ist“, sagte er im Hinblick auf die neuen Regeln in diesem Jahr. „Pole, Sieg, schnellste Runde. Besser kann man nicht starten. Danke an das Team, das dieses großartige Auto gebaut aus.“

Von der Pole Position aus konterte Leclerc im Flutlicht erfolgreich die Attacken von Weltmeister Max Verstappen, ehe diesen ein Defekt ausbremste – offenbar ein Problem mit der Beniznpumpe, wie der Rennstall verlautbarte. Für Red Bull wurde das Rennen zum absoluten Desaster, denn auch der Bolide von Sergio Perez streikte wenig später ebenso wie der mit derselben Powerunit ausgestattete Alpha Tauri von Pierre Gasly. „Das darf nicht passieren, auch wenn es manchmal passiert. Das muss man genau analysieren“, meinte Verstappen.

Die Profiteure der Red-Bull-Ausfälle hießen Carlos Sainz, der im zweiten Ferrari auf Rang zwei vorrückte, sowie Lewis Hamilton, der den dritten Platz erbte. „Es war so ein schwieriges Rennen“, berichtete der Brite und erklärte, dass Mercedes damit das bestmögliche Ergebnis geholt habe. Der Anspruch des siebenmaligen Weltmeisters sei natürlich wieder ganz nach vorne zu kommen, dafür hoffe er auf neue Teile für den W13. „Ich weiß, dass die Jungs in der Fabrik wirklich hart arbeiten“, sagte Hamilton.

Magnussen lässt Haas jubeln

Für Aufsehen sorgte Kevin Magnussen, der im Haas auf Anhieb sensationell auf Rang fünf fuhr. Der Däne war kurzfristig zum Comeback gekommen, weil sich der Rennstall wegen des Ukraine-Krieges vom Russen Nikita Masepin getrennt hatte. „Das ist viel mehr als erwartet. Dritter in der Konstrukteurs-WM, verrückt. Das muss ein Traum sein, oder?“, meinte Magnussen nach dem Rennen ungläubig.

Für das US-Team waren es die ersten WM-Punkte seit dem GP von Deutschland 2020. Das gute Gefühl aus den Trainingsfahrten habe sich im Rennen bestätigt, berichtete Magnussen. „Wir sind mit viel Selbstvertrauen reingegangen, ich konnte immer pushen. Jetzt bin ich glücklich und stolz auf das Team.“ Weniger gut verlief das Rennen für seinen Teamkollegen. Mick Schumachers berechtige Hoffnungen auf die ersten Punkte seiner Karriere erfüllten sich nach einem unverschuldeten frühen Zwischenfall und Rang elf nicht.

Während der Chinese Guanyu Zhou sein F1-Debüt im Alfa Romeo auf Rang zehn beendete, dürfte Sebastian Vettel bei der Leistung des neuen Aston Martin in der heimischen Corona-Quarantäne vor dem Fernseher mitgelitten haben. Ersatz- und Landsmann Nico Hülkenberg wurde nach bereits knapp der Hälfte der Renndistanz überrundet und am Ende 17.

(red)