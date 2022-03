Aktivisten blockieren Transporte nach Belarus

Demonstranten haben sich am Grenzübergang in Kukuryki versammelt, um den Lkw-Verkehr nach Belarus und weiter nach Russland zu unterbinden. „Kein Handel mit Terroristen!“, fordern sie auf ihren Transparenten.

Warschau. In Kukuryki sieht es aus wie bei einem Volksfest. In ukrainische und polnische Flaggen eingewickelte Bürger grillen in der Frühlingssonne Würste, aus Lautsprechern plärrt ukrainische Rockmusik. Gut 300 Protestierende haben sich an Polens Grenze zu Belarus etwas nördlich der Stadt Terespol versammelt. „Kein Krieg!“ und „Kein Handel mit Terroristen!“ steht auf den Transparenten.



Vor allem junge Personen, darunter viele erst gerade aus der Ukraine in Polen angekommene Flüchtlinge, haben eine Menschenkette über die Fahrbahn der Fernstraße gezogen, die in Belarus als Autobahn M1 von Brest über Minsk nach Moskau weiterführt. „Wir fordern ein vollständiges Handelsverbot mit Russland und Belarus“, sagt die Ukrainerin Natalia Pantschenko, eine der Organisatorinnen.