WM-Play-offs im Schatten des Ukraine-Krieges

Corona-Ausfälle, Sorgen und Ideen: ÖFB-Teamchef Foda ist für Cardiff vorbereitet.

Wien. Selbst vor einem der wichtigsten Spiele seiner Amtszeit als ÖFB-Teamchef ist es für Teamchef Franco Foda schwer, den Fußball in den Mittelpunkt zu stellen. „Man hat im Prinzip Sorge, ist eigentlich fassungslos, dass es in Europa Krieg gibt und unschuldige Menschen in der Ukraine sterben“, erklärte der Deutsche. Dass trotzdem WM-Play-offs anstehen und Österreich am Donnerstag in Wales (20.45 Uhr, live ORF1) antritt, bereitet Foda Sorgen.



Dass der Sieger von Cardiff bis Juni warten muss, ob er gegen Schottland oder Ukraine spielen wird, versteht sich von selbst, sagt der 55-Jährige. Ob die Welt dann aber eine andere sein wird, ohne Krieg?