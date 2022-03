Audrey Diwan: „Für ihren Geist gefährdet sie ihren Körper“

Der mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete Abtreibungsfilm „Das Ereignis“ nach einem Buch von Annie Ernaux kommt nach pandemiebedingter Verzögerung endlich in Österreichs Kinos: Ein Gespräch mit Regisseurin Audrey Diwan.

Die Presse: In „Das Ereignis“ schilderte die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, wie sie 1963/1964 als Studentin mit allen möglichen Mitteln, bis hin zur Lebensgefahr, illegal abzutreiben versuchte. Haben Sie generell einen starken Bezug zu ihren Büchern, oder hat genau dieses Werk Sie so angesprochen?



Audrey Diwan: Jedes Mal, wenn ich zu meiner Buchhändlerin gehe, lacht sie und fragt: „Willst du wieder ein Buch von Ernaux kaufen?“ Ich habe schon um die 40 Mal „Das Leben schreiben“, eine Sammlung von Ernaux-Texten, verschenkt! Aber auf „Das Ereignis“ bin ich erst gestoßen, nachdem ich selbst abgetrieben habe und mithilfe von Büchern darüber nachdenken wollte. Ich wusste da noch nichts über frühere illegale Abtreibungen. Ich hatte zwar von Nadeln gehört, von Petersilienwurzeln, von der „Engelmacherin“, und die Kluft zwischen diesen irgendwie magisch klingenden Wörtern und der brutalen Realität dahinter hat mich nicht mehr losgelassen.



Was hat Sie an der Art, mit der Annie Ernaux 35 Jahre nach diesen schrecklichen Erfahrungen darauf zurückblickte, besonders fasziniert?