Taliban streichen populären Feiertag

Das populäre Persische Neujahrs-Fest Nouruz ist in seiner bisherigen Art Geschichte.

Das populäre persische Neujahrs-Fest Nouruz ist nach Anweisung der radikal-islamischen Taliban kein Feiertag mehr in Afghanistan. Private Feiern seien aber erlaubt, teilte die Regierung in Kabul am Sonntag mit. Dieser Montag, an dem Nouruz begangen wird, sei ein normaler Arbeitstag. Das traditionelle Fest, das in Zentralasien verbreitet ist und mit dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird, ist in Afghanistan traditionell Anlass für Familienfeiern.

Ein Sprecher des Informationsministeriums sagte Reuters, der Feiertag entspreche nicht islamischen Gesetzen. Wenn aber Menschen sich zu Feiern treffen würden, werde man nicht einschreiten.

(APA/Reuters)