Schusswaffenangriff bei Autoshow in US-Kleinstadt

Bei dem Angriff sind mindestens ein Mensch getötet und 24 weitere Personen verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei einem Schusswaffenangriff bei einer Autoshow im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens ein Mensch getötet und 24 weitere verletzt worden. Die Polizei des Bundesstaats teilte am Sonntag mit, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nach möglichen weiteren Schützen werde gesucht. Der oder die Täter hätten am Samstagabend kurz nach 19.00 Uhr (Ortszeit/1.00 Uhr MEZ) das Feuer auf die Menge in der Ortschaft Dumas eröffnet.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf ein Kinderkrankenhaus, unter den Verletzten seien mindestens sechs Minderjährige. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Hintergründe der Tat wurden zunächst nicht bekannt. Die Autoshow lief unter freiem Himmel.

(APA/dpa)