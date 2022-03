15-Jährige durch Messerstiche in Deutschland schwer verletzt

Die Jugendliche soll in Nordrhein-Westfalen von einem 18-Jährigen bedrängt und schließlich mit einem Messer attackiert worden sein.

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Mönchengladbach im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen während eines Treffens von einem 18-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Nach Aussagen des Opfers hätten sich die beiden Teenager per Messenger zu dem Treffen am Sonntagvormittag verabredet, teilte die Polizei mit. Demnach stach der junge Mann mehrfach unvermittelt zu, nachdem er das Mädchen bedrängt und sie ihn aufgefordert hatte, damit aufzuhören.

Anschließend sei er geflüchtet. Ein Zeuge rief den Angaben zufolge die Polizei. Die 15-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Fahndung nach dem Täter, bei der laut Polizeiangaben auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, konnte der 18-Jährige in einem Krankenhaus festgenommen werden. Offenbar hatte er sich selbst verletzt und wollte sich behandeln lassen.

Die Gründe für die Tat waren zunächst unklar. Aufgrund des versuchten Tötungsdeliktes hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

(APA)